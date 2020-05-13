توفير 240 ألف وجبة للعمال في مصفح وجزيرة الريم

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتوفير 240 ألف وجبة إفطار وسحور للعمال في سكن بروجريسف بمنطقة مصفح، وسكن عمال سنشري بجزيرة الريم، إذ تم توزيع 6000 وجبة فطور و 6000 وجبة سحور يومياً منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ومن جهته قال أسامة الريس، مدير إدارة قرية سنشري العمالية بجزيرة الريم، في حديث لـ "البيان"، أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على سموها، فهي التي اعتادت أن تمد يد الخير والعطاء في كل الظروف، ولا سيما في الظروف الصحية القسرية التي خلفتها جائحة كورونا، إذ عبر العمال عن جزيل امتنانهم ليد العطاء التي لم تنساهم في هذه الظروف.

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