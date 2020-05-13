محمد بن راشد : سنراجع هيكل الحكومة ونجري تغييرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انه سيراجع هيكل الحكومة وحجمها وسيجري تغييرات لتكون أكثر مرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة بعد كورونا "كوفيد19 ".

وقال سموه على حسابة في "تويتر": اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الامارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19..سنراجع هيكل الحكومة وحجمها .. قد ندمج وزارات..ونغير هيئات .. وسنجري تغييرات..نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة .. مخطىء من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله .."

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