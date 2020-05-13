مركز النقل المتكامل يدعو سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بخدمة "مواقف" وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، على ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام إدارة المواقف العامة "مواقف" في جميع الأوقات وعدم ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، وركنها دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، مشيراً إلى أن تنظيم وإدارة المواقف العامة يحقق العديد من المنافع المرورية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والتقليل من زمن البحث عن موقف، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وعلى الرغم من قرار إعفاء أصحاب المركبات مؤخرا من رسوم "مواقف" حتى إشعار آخر، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض سائقي المركبات بإيقاف مركباتهم بطريقة عشوائية بما فيه الوقوف خلف المركبات الأخرى أو موقف مزدوج أو أمام فوهات الحريق أو في المواقف المخصصة لمركبات أصحاب الهمم، الأمر الذي يعرقل الحركة المرورية ويتسبب في حوادث ويعرض الآخرين للخطر، ويشوه المظهر الحضاري للمدينة، كما أشار مركز النقل المتكامل إلى ضرورة استخدام المواقف العامة حسب الأحقية من غير إلحاق الضرر بمصالح الآخرين ولا سيما أصحاب تصاريح مواقف السكان. وكما أن المفتشين التابعين لإدارة المواقف مستمرين بالعمل في جولاتهم وحملاتهم التفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد "مواقف".

وفي هذا السياق، دعا المركز أصحاب المركبات غير الملتزمين إلى التقيّد التام بالضوابط والقواعد المنظمة للمواقف العامة في أبوظبي وركن مركباتهم بشكل نظامي في الأماكن المخصصة للوقوف واتباع السبل الآمنة لتجنب المخالفات والتحلي بالمسؤولية تجاه الآخرين ودعم جهود مركز النقل المتكامل لترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة لخدمة سكان الإمارة والمصلحة العامة.

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