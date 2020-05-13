شرطة الشارقة تعلن عن فتح معاهد تدريب السياقة بعد عطلة عيد الفطر المبارك

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن فتح معاهد تدريب السياقة، وذلك لتقديم خدمات التعليم والتدريب والفحص واستخراج رخصة القيادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المقدم ماجد محمد النعيمي نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات سعادة اللوء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وضمن سعي القيادة إلى تقديم خدماتها المتميزة للمتعاملين، والعمل على إتاحة الفرصة للحصول على الخدمات بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن قسم فحص السائقين سيشرع في استقبال المتعاملين بعد انقضاء عطلة عيد الفطر، وذلك بنسبة لا تزيد عن %30من القدرة الاستيعابية للقسم.

وأكد المقدم ماجد النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تضع سلامة المتعاملين وأفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، وقد وضعت بعض الاشتراطات الخاصة بالوقاية للمتعاملين الراغبين باستخراج رخصة القيادة، ومنها خضوعهم لأجهزة التعقيم والرصد الحراري المتوفرة بالمراكز، واستخدام وسائل الحماية الخاصة كتعقيم الأيدي بصورة دورية، وارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد عن الآخرين بمسافة كافية داخل صالة الانتظار وأماكن دفع الرسوم، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وحث المقدم النعيمي، كافة المراجعين على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية المتبعة لضمان حمايتهم وحماية الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المجتمع.

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