موارد الشارقة تعلن إجازة عيد الفطر من 29 رمضان ولغاية 3 شوال

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 رمضان 1441هـ ولغاية 3 شوال 1441هـ وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي مع مراعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية.



وبهذه المناسبة السعيدة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم إمارة الشارقة ، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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