بمناسبة عيد الفطر.. صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يصرف معاش 780 متقاعدا في 20 مايو

المصدر: البيان الإلكتروني

مع قرب حلول أيام عيد الفطر ولتمكين المتقاعدين من توفير كافة احتياجاتهم كشف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عن تقديم موعد صرف المعاش الشهري لعدد 780 متقاعدا من المستحقين للمعاشات المحلية بحكومة الشارقة في العشرين من شهر مايو الجاري .

ورفع الصندوق جاهزيته الكاملة لإنجاز كافة الاعتمادات المالية تمهيدا لصرفها لكافة المتقاعدين قبل دخول عيد الفطر .

وأكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن هذا التوجه يأتي في إطار التزام الصندوق وفق سياسته التي خطها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه في إيلاء الرعاية للمجتمع بصورة عامة والأسرة بصورة خاصة وتوفير كافة السبل لراحة المتقاعدين واستقرار أسرهم لاسيما خلال المناسبات الاجتماعية والأعياد .

وأشار بأن هذا التوجه يتلاقى مع التوجيهات الدائمة لصاحب السمو حاكم الشارقة في مواصلة العمل من أجل توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسر والتي يظلها الصندوق بهدف التخفيف عن أعبائهم العائلية ورفع مستواهم المعيشي على نحو يضمن لشريحة المتقاعدين الراحة والاستقرار وتوفير مختلف احتياجاتهم بوقت كاف.

وأوضح الشامسي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في اتخاذ خطواته الاستباقية بصرف المعاشات الشهرية يعمل في إطار برامجه وأهدافه للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم واحتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر السعيد.

وأكد في هذا السياق بأن كافة الادارات والأقسام بالصندوق رفعت جاهزيتها الادارية والفنية لتقديم موعد صرف معاش شهر مايو الجاري قبل موعده بعشرة أيام في ظل البيئة الوظيفية التقنية واستخدام أفضل البرامج من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تتولى مهامها لإنجاز تلك الأعمال لاسيما وأن العمل يمضي بوتيرة متكاملة عبر نظام العمل عن بعد ليكون مخرج الأداء ذا جودة عالية ودقة متناهية وبما يرضي قيادتنا الرشيدة ويسعد المواطنين .

وأشار الشامسي إلى أن التنسيق متواصل مع دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة وذلك للعمل على إنجاز إيداع المخصصات المالية لمعاشات المتقاعدين وعددهم 780 متقاعدا في تاريخ عشرين مايو وبالتالي مساعدة كافة أسرة المتقاعدين على الوفاء بالتزاماتها وتوفير مستلزماتها مبكرا من الاحتياجات قبل عيد الفطر بفترة كافية.

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