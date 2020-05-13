723 مليوناً تابعوا تغطية الإعلام العالمي لـ«أطول صندوق تبرعات في العالم»

المصدر: دبي ــ البيان

شهدت مبادرة دبي الإنسانية المبتكرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» أكبر تغطية إعلامية دولية للجهود الإماراتية لمواجهة تداعيات «كوفيد 19».

وفي اهتمام عالمي واسع بالمبادرة التي تم تنظيمها، لدعم حملة «10 ملايين وجبة» التي أطلقتها مع بداية رمضان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

شهدت المبادرة أكثر من 150 تقريراً تلفزيونياً وصحفياً خلال 24 ساعة، ووصلت تلك التغطية الإخبارية لأكثر من 723 مليون متابع.

ورأت وسائل الإعلام العالمية في الفكرة المبتكرة للحملة رسالة تعزز الأمل بالتعاون الإنساني، والتكاتف في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم، ليشكّل برج خليفة، الذي يعد أحد أشهر المعالم العمرانية على مستوى العالم بارتفاع 163 طابقاً و828 متراً، أطول منارة تضامن إنساني على سطح الكوكب مع المحتاجين والمتضررين من وباء «كوفيد 19» الذي تأثر به العالم أجمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز