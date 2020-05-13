الإمارات ضمن الأوائل عالمياً في مؤشرات التحوّل بالطاقة

المصدر: (جنيف - البيان)

سجلت الإمارات تقدماً بمعدّل 4 نقاط في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة. وحلت ضمن العشرة الأوائل في عدد من مؤشرات التقرير الذي صدر أمس. وتقدمت الدولة في مؤشر رأس المال والاستثمار بمعدّل 8 نقاط.

وفي مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة بـ 7 نقاط، والذي حلّت فيه رابعة عالمياً، وشهد مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدماً بـ 3 نقاط، ومؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها تقدماً بـ24 نقطة لتصل فيه إلى المركز السابع عالمياً. وشهد أداء الإمارات تقدماً بمعدّل 7 نقاط في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو لتحلّ 38 عالمياً.

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