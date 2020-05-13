حمدان بن راشد: زايد غرس في نفوسنا قيم الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني أن أبناء الإمارات يحتفلون بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني، مستلهمين في هذه المناسبة قيم الإنسانية والعطاء والتراحم التي غرسها في نفوسنا الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف سموه: «تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة، بنهج زايد الخير في مد يد العون للمحتاج وإغاثة الملهوف في كل مكان، وهو ما يعكسه حالياً حرص الدولة قيادة وشعباً على الوقوف إلى جانب دول وشعوب العالم لمواجهة الظروف غير المسبوقة التي يواجهها عالمنا اليوم.

ونحن بدورنا نؤكد استمرارنا بالسير على درب الخير والعطاء الذي مهده زايد لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وغداً منارة الإنسانية والتسامح».

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