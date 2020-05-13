يونس الخوري: نواصل السير بخطى ثابتة على نهج زايد الخير

المصدر: (دبي - البيان)

قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، إننا إذ نحتفي بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»، نستذكر مسيرة ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ ثقافة العطاء في نفوس أبناء الإمارات، ونواصل السير بخطى ثابتة على نهج زايد الخير في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.وأضاف: استناداً إلى ثوابتنا الوطنية، سنواصل العمل في وزارة المالية على ترسيخ مفاهيم العطاء ومد يد الخير، ودعم جهود العمل الإنساني عالمياً.

وأكد أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، أثبتت الإمارات للعالم أجمع أهمية «إرث زايد» الذي تمتد جذوره عميقاً في وجدان كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات الرائدة على مستوى العالم والتي تهدف إلى تقديم يد الخير والعون للعديد من المتأثرين بتداعيات الأزمة دون أي تمييز على أساس لون أو جنس أو عرق أو دين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز