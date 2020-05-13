«بيت الخير» توزع 110 آلاف وجبة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جمعية بيت الخير بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، مبادرة لإحياء يوم زايد للعمل الإنساني، حيث تجاوز عدد وجبات الطعام التي قدمتها في هذا اليوم 110 آلاف وجبة، تحت شعار «يوم زايد للعمل الإنساني حب ووفاء».

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية: «كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضراً في هذه الأزمة بقوة، بإرثه الإنساني الذي جعل من دولتنا أمثولة في العطاء، ومتانة البنيان الذي أرساه لهذه الدولة، التي وقفت شامخة في مواجهة البلاء، الذي حمله تفشي «كورونا»، تستند إلى بنية صحية، جعلتها في مقدمة الدول التي استطاعت أن تستوعب هجوم الفيروس الفتاك».

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