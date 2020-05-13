وزارة تنمية المجتمع تواكب «يوم زايد» بمبادرات عطاء

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت وزارة تنمية المجتمع جملة من المبادرات المجتمعية والوطنية، والتي تأتي تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وتشمل تقديم مساعدات للفئات المستحقة، إضافة إلى مبادرات تخصُّ الطفولة وتدعم الأيتام، وفعاليات تثقيفية موجهة للجميع، ومجموعة أنشطة مجتمعية نفذتها مراكز أصحاب الهمم الحكومية التابعة للوزارة على مستوى الدولة.

وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، تبنت الوزارة مبادرة «المجتمع الإنساني». وأعلنت الوزارة عن مبادرة «تحقيق أمنية» لــ 10 أطفال أيتام. كما نظمت الوزارة جلسة رمضانية «عن بُعد» بعنوان: «زايد والعمل الإنساني»، كما نظمت الوزارة مبادرة «علبة عطاء» لتوزيع طرود غذائي، ومبادرة «كسوة عيد».

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