700 ألف درهم من الصكوك الوطنية لـ«التضامن المجتمعي»

المصدر: دبي- البيان

استجابةً لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19» التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ساهمت الصكوك الوطنية بمبلغ 700 ألف درهم لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الناتجة عن فيروس «كورونا» المستجد، تماشياً مع القيم والواجب الإنساني تجاه أفراد المجتمع للتصدي لأية تحديات، ومن أجل ضمان تحقيق الأثر الأكبر للمساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: «تعبر مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19» التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن تكاتف الجهود وتضامنها وتكاملها في وقت استثنائي، وذلك عبر ترسيخها ثقافة الخير والبذل والعطاء على مختلف الأصعدة، حيث أتاحت هذه المبادرة الفرصة لنا جميعاً لدعم جهود قيادتنا الرشيدة ومساعيها لحماية المجتمع»، لافتاً إلى أن مساهمة الصكوك الوطنية تعكس النهج الأصيل لتلاحم وتكاتف المجتمع الإماراتي، مجسداً قيم العطاء والتعاون من خلال دعم الحملات الإنسانية المجتمعية.

وأضاف العلي: «الظروف الراهنة أكدت قوة العلاقة التي تجمع بين أفراد المجتمع في سبيل الحفاظ على النموذج التنموي والإنساني لدولة الإمارات، آملاً أن تسفر مساهمتنا في دعم الاحتياجات اللازمة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل لتجاوز التحديات الحالية».

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