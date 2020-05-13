بتوجيهات محمد بن زايد.. فحص «كورونا» مجاني للمواطنين وعمالة الخدمة المساعدة بمنازلهم الأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببدء الفحص المجاني للمواطنين في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان مشترك، أن سموه وجّه أيضاً بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين، إلى جانب عدد من الفئات والتي تشمل أصحاب الهمم والمرأة الحامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين المقربين من المصابين، على أن تقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد مواعيد وتوقيتات الفحوصات وإعلام الجمهور الكريم.

وأوضحت الوزارة والهيئة أن مبادرة سموه تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل الممكنة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، حرصاً على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين وحفاظاً على حياتهم.

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