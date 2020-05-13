محمد بن راشد في رائعة شعرية جديدة: بو خالد «حازم بعزمك إلى حدّ المحال»

المصدر: دبي- البيان

معانٍ فياضة بدلالات الفخر والقيم الوطنية، حفلت بها الرائعة الشعرية الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أشاد فيها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً إلى قيادته المتبصرة والحكيمة التي عكست صورة الإمارات الإنسانية والحضارية، مع القريب والبعيد.

وقد احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالقصيدة، حيث نشر على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس، مقطع فيديو يظهر فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء إلقائه القصيدة، ضمن كلمته في افتتاح جلسات اجتماع حكومة دولة الإمارات.

وقد شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في قصيدته، على إباء ونبل أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي نهل القيم والحزم والشجاعة والعزم، في مدرسة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أنه يتميّز بمعدنه الصافي الثمين وبحمله سمات الرجولة والفخار والقيم الإنسانية، علاوة على مواقفه المتفردة ومتابعته الحثيثة لشؤون الوطن.. وهو ما جعل سموه رجلاً بآلاف الرجال.

وقد حظيت هذه الرائعة الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باهتمام وحفاوة كبيرين من محبي الوطن والشعر.

ما توفّيك المعاني والحروف

يا زعيم المرجلة في كل حال

لك مواقف مثل ما حزّ السيوف

حازم بعزمك إلى حدّ المحال

معدنك صافي وما تغلبك الصروف

قايد وإنسان وأصبح للمثال

نِعم بو خالد وما مثلك نشوف

واحد وتغني عن آلاف الرجال

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