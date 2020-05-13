هزاع بن زايد: محمد بن زايد يلهمنا لمواجهة «كورونا» بالعلم والإيمان والعمل الإنساني المشترك

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يلهمنا دوماً لمواجهة «كورونا» بالعلم والإيمان، مشيراً سموه إلى أن الملايين سيضمون قلوبهم وأصواتهم مع شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية غداً استجابة لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والصوم والتوجّه إلى الله تعالى بصوت واحد ليحفظ البشرية، وأن يوفقها لتجاوز الجائحة، ويعيد إليها الأمن والاستقرار والصحة والنماء، ليصبح عالمنا بعد انقضاء هذه الجائحة أكثر إنسانية وأخوة من أي وقت مضى.

دعوة

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في«تويتر»: «الملايين سيضمون قلوبهم وأصواتهم مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان استجابة لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الخميس المقبل، ثمرة خير انطلقت من أبوظبي برعاية محمد بن زايد الذي يلهمنا دوماً لمواجهة «كورونا» بالعلم والإيمان والعمل الإنساني المشترك».

ونشر سموه صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حضورهما توقيع شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على وثيقة الأخوّة الإنسانية في فبراير من العام الماضي.

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