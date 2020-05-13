1246 حملة تفتيشية على الصالونات في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

نفذت إدارة الصحة العامة والبيئة ببلدية أم القيوين 1246 حملة تفتيشية مفاجئة على الصالونات الرجالية بالإمارة، أسفرت عن 214 مخالفة لمحال لم تلتزم بالاشتراطات الصحية التي فرضتها البلدية، وتهدف الحملات إلى التأكد من ارتداء العاملين في الصالونات للكمامات والقفازات، كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وذلك في إطار حرص دائرة بلدية أم القيوين على اتخاذ كل التدابير الوقائية، التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع داخل المنشآت والعاملين فيها.

وقال سالم خلفان بن حسين مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة: «إن مفتشي إدارة الصحة العامة والبيئة بالدائرة نفذوا عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة على صالونات الحلاقة الرجالية في أم القيوين، وذلك لمتابعة التزام الصالونات، بتنفيذ الإجراءات الجديدة، وسيُخالف غير الملتزمين، وفق الضوابط المعمول بها».

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