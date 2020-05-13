«تيك توك» شريك إعلامي لحملة «مدى»

المصدر: (أبوظبي - وام)

انضم تطبيق تيك توك إلى حملة مدى ليصبح أحدث شريك إعلامي لحملتها لشهر رمضان المبارك. ويتعهد التطبيق بالتبرع بمبلغ دولارين لكل فيديو يتم إنشاؤه عبر التطبيق، بحد أقصاه 100 ألف دولار. وانضم التطبيق الرائد لمقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك» للهواتف المتحركة لتحدي حملة مدى لشهر رمضان المبارك اعتباراً من 28 أبريل الماضي.

ويتيح التعاون للمستخدمين إنتاج مقاطع فيديو باستخدام ملصقات تفاعلية خاصة بحملة مدى، وسيستمر التطبيق في التبرع حتى 25 مايو الجاري، لينضم بذلك إلى حملة مدى لشهر رمضان المبارك لإنقاذ مليون شخص من العمى النهري خلال الشهر الفضيل. ويوفر التطبيق للمستخدمين 3 خيارات تفاعلية خاصة بحملة مدى، ما يتيح لهم التفاعل مع الحملة وإرسال مقاطع فيديو تحتسب لصالح التبرعات التي سيقدمها تطبيق تيك توك للحملة.

وتتضمن الخيارات رفع علامة النصر، والرسم التفاعلي ثلاثي الأبعاد بتقنية الواقع المعزز، وخيار «إيماءة اليد» والذي يتيح للمستخدمين تقليد رسومات إيماءات اليد على الشاشة والتي تم استحداثها خصيصاً لهذا التحدي. كما يستطيع مستخدمو التطبيق التبرع مباشرة لدعم الحملة من خلال الروابط الموجودة على الصفحة الرئيسية للتطبيق.

وبالإضافة إلى العنصر التفاعلي في الحملة، يعرض تطبيق «تيك توك» إعلانات توعوية داخله تسلط الضوء على العمى النهري.

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