المقيمون الأكثر تعدداً للزوجات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أظهرت أحدث إحصائية، سجلت في المحاكم الاتحادية في كل من إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، تسجيل 3 آلاف و672 حالة زواج، منها 388 زيجة، سجلت لأشخاص لديهم في عصمته زوجة على الأقل «تعدد الزوجات».

وفي ما يختص بنسبة تعدد الزوجات بين المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، أشارت الإحصائيات إلى أن نسبتهم قاربت 10% من إجمالي عدد الزيجات المسجلة في عام 2019، بواقع 388 حالة، حيث شكل المقيمون العدد الأكبر منهم مسجلين 275 حالة تعدد زوجات، مقابل 113 حالة تعدد زوجات للمواطنين.

وبينت الإحصائيات وتقرير البيانات الصادرة عن نظام عقود الزواج الخاص بـ10 محاكم شرعية وابتدائية، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن إمارة الشارقة احتلت المرتبة الأولى في عدد الزيجات المسجلة بالمحاكم الاتحادية في عام 2019، بواقع 1791 حالة زواج منها 1189 عقد زواج تم إبرامه في محكمة الشارقة الشرعية، و121 عقد زواج في محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، و184 في محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، و90 عقداً في محكمة دبا الحصن الاتحادية الابتدائية، و207 عقود زواج في محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية.

وجاءت إمارة عجمان في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد حالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الاتحادية، بواقع 1051 حالة سجلت جميعها في محكمة عجمان الشرعية، ثم إمارة الفجيرة بواقع، 639 حالة، سجلت منها 401 عقد في محكمة الفجيرة الابتدائية، و238 عقد زواج في محكمة دبا الفجيرة الشرعية الابتدائية، فيما شهدت إمارة أم القيوين تسجيل 191 عقد زواج منها 164 عقداً تم تسجيله في محكمة أم القيوين الشرعية الابتدائية، و27 عقداً تم تسجيله في محكمة فلج المعلا الشرعية.

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