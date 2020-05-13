الدفع بالبطاقات الائتمانية حصراً لدى الكاتب العدل

المصدر: (دبي - البيان)

قام إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، بجولة ميدانية على مقدمي الخدمة في فرع الكاتب العدل بمركز وافي، وفرع الكاتب العدل بالطوار سنتر، وذلك في إطار الحرص على تقديم الخدمات للمتعاملين تحت سلسلة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الحوسني إنه وعلى الراغبين في تصديق معاملاتهم التوجه إلى أحد الأفرع بالمرفقات المطلوبة والهويات، حيث إن الرسوم سيتم تحصيلها عن طريق البطاقات الائتمانية ولن يتم قبول الدفع النقدي، وستستقبل الأفرع المذكورة جميع المعاملات عدا عقود الشركات التجارية وتعديلاتها.

وأكد الحوسني خلال زيارته مقدمي الخدمة من الموظفين ضرورة تقديم أرقى مستويات الخدمة للمتعاملين، والعمل على تذليل جميع التحديات خلال هذه الظروف، باستخدام كافة السبل المتاحة، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالأداء باعتبارهم الواجهة الرئيسة للدائرة، منوهاً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي، ووقوف أو جلوس المتعاملين في صالات الانتظار على المسافات المظللة المتباعدة التي تصل إلى مترين بين كل متعامل والآخر مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وأشاد الحوسني، بالجهود المبذولة من مقدمي الخدمة وشجعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع، وتحسين جودة مخرجات العمل.

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