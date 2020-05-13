إطلاق حملة "جود" لجمع 100 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، أطلق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد العزيز بن حميد، حملة "جود 2020"، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية في عجمان.

وتهدف الحملة إلى رسم بسمة جديدة على وجوه المحتاجين والفقراء، مستهدفةً جمع 100 مليون درهم في سبيل الخير، لمبادرات أساسية كتوفير السلال الغذائية والمير الرمضاني والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، ودعم مرضى الفشل الكلوي، وإفطار القرى الفقيرة، وغيرها من المبادرات الإنسانية، بمشاركة كوكبة مميزة من النجوم والمبدعين والمشاهير.

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