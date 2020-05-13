سيف بن زايد: زايد أرسى منهجاً فريداً في العطاء الإنساني

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي في زمنٍ تتعالى فيه عالمياً الدعوات للتضامن، ونستحضر فيه تعاليم القائد الرمز الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الذي أرسى منهجاً فريداً في العطاء الإنساني، نابضاً بالحياة في شتّى بقاع الأرض.

وأضاف سموه في تغريدة نشرها في حسابه عبر «تويتر»، أن قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، تسير على درب هذا النهج النبيل.

حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: «يوم زايد للعمل الإنساني.. يأتي في زمنٍ تتعالى فيه عالمياً الدعوات للتضامن، ونستحضر فيه تعاليم القائد الرمز الشيخ زايد طيّب الله ثراه الذي أرسى منهجاً فريداً في العطاء الإنساني.. نابضاً بالحياة في شتّى بقاع الأرض، ومازالت قيادتنا تسير على درب هذا النهج النبيل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز