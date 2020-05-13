مسؤولون: يوم زايد للعمل الإنساني علامة مضيئة في تاريخنا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مسؤلون أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني يعد علامة مضيئة في تاريخ الإمارات، وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة: «إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تجسد قيم التسامح والعطاء الإنساني، التي رسخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء دولة الإمارات ، فيها نستلهم من رؤية وشخصية الأب المؤسس، نهجه في غرس القيم النبيلة للعمل الإنساني في الدولة، الذي آمنت به قيادتنا الرشيدة فعززت من مكانة الإمارات العالمية في العمل الخيري والإنساني».

ومن جانبه قال الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية: «في مثل هذا اليوم 19 رمضان رحل عنا خير الرجال، وفخر الأجيال، وحكيم العرب زايد الخير والعطاء، صانع المجد، ورجل المواقف والسلام والتسامح.

نسأل الله له الرحمة والمغفرة، فبعد مرور 16 عاماً على رحيل الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، إلا أن ذكراه خالدة لدى شعوب العالم أجمع، وسيرته العطرة ستبقى ثروة حقيقية لشعب الإمارات».

ومن جانبه أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي: «أن بذرة الخير والعطاء التي غرسها زايد الخير نمت وكبرت حتى أصبحت مساحات خضراء ممتدة مد البصر بعدما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية».

وإلى ذلك أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي: «أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه، سيبقى المنارة التي نستهدي بنورها لمواصلة النهضة الشاملة التي أرسى قواعدها ومكّن أسسها، وأضاء لنا طريق العزة والكرامة فيها، وعزز في قلوبنا الثقة بمستقبلنا، فمن ثراء قلبه الطاهر النقي تعلمنا مبادئ الإنسانية السامية وعززنا موقعنا الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً، كدولة رافعة لراية التسامح والمحبة ومد يد العون والخير إلى شعوب الأرض قاطبة».

ومن جانبه أكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: «أن يوم زايد للعمل الإنساني، هو إحياء لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتقديراً لدوره وأياديه البيضاء على الإنسانية، ويأتي هذا العام والعالم يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة نتيجة جائحة فيروس كورونا، وفي ظل هذه الظروف تتوالى صور العطاء من أرض زايد الخير».

وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يذكرنا بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرة الخير والعطاء التي تتواصل معبرة عن مكارمه ومآثره».

ومن جانبه قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إن وفاء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا ينقطع بوصفه قائداً استثنائياً وزعيماً نجح في إقامة دولة الاتحاد على أساس من القيم النبيلة التي غرسها في أبناء شعبه ونهج مد يد العون والعطاء لشعوب العالم دون تمييز».

وإلى ذلك قال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية: «إن يوم زايد للعمل الإنساني، تستذكر فيه الدولة قيم زايد الإنسان وحكيم العرب».

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