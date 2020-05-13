دعوة الشباب للاستعداد للسباق الانتخابي

المصدر: (أبوظبي ــ موفق محمد)

دعا الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الشباب إلى أن يشرعوا من الآن في وضع خططهم للمشاركة في السباق الانتخابي المقبل، عبر التواصل مع من حولهم، والتفاعل وتوسيع قاعدة القبول، مع التركيز على تسخير وسائل شبكة العلاقات الاجتماعية في التحفيز والتشجيع على المشاركة ورفع نسب تمثيل الشباب تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أمس «عن بعد»، تحت عنوان «بناء ثقافة المشاركة السياسية» والتي تم بثها عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

ونوه الغفلي بأن اللقاء، الذي يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات ستشرع الوزارة في عقدها خلال الفترة المقبلة، يستهدف تعريف الجمهور بجهود وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واللجان الوطني للانتخابات، في تشجيع كافة فئات المجتمع على المشاركة في برنامج التمكين السياسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز