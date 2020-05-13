سعود بن صقر يلبي رغبة طفل في عودة والدته من بريطانيا

المصدر: رأس الخيمة - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتلبية رغبة طفل بريطاني في عودة والدته إلى الإمارات من المملكة المتحدة، بعد أن حالت الظروف دون عودتها بسبب الظروف الراهنة.

وقال سموه على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "سعدت اليوم بالرد على رسالة أرشي، الطفل البريطاني الذي حالت الظروف الراهنة دون عودة والدته من المملكة المتحدة إلى رأس الخيمة، وعملنا على تلبية رغبته في رؤية والدته في أقرب فرصة، مؤكدين في يوم زايد للعمل الإنساني أن دولة الإمارات ستظل دوماً منارة للخير والإنسانية".

وكان الطفل أرشي كتب رسالة إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قال فيها إنه يعاني بشدة بسبب ابتعاد والدته عنه مدة 52 يوماً، معرباً عن رغبته الشديدة في أن يحقق سموه أمنيته بالسماح للأم بالعودة.

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