150 تقريراً إعلامياً في 24 ساعة لمبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكثر من 150 تقرير تلفزيوني وصحفي خلال 24 ساعة لمبادرة دبي ألقت الضوء على تحويل برج خليفة لأطول صندوق تبرعات في العالم دعماً لحملة عشرة ملايين وجبة، ووصلت تلك التغطية الاخبارية لأكثر من 723 مليون متابع، في أكبر تغطية إعلامية دولية للجهود الإماراتية لمواجهة تداعيات كوفيد 19.

وكانت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبرج خليفة قد أطلقت مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» دعماً لحملة «10 ملايين وجبة» التي تتيح للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم، مع كل تبرع بقيمة 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com، لصالح حملة «10 ملايين وجبة».

وأطلقت حملة «10 ملايين وجبة» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد.

وتستهدف مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» الوصول إلى تحقيق 1.2 مليون نقطة مضيئة تشع على واجهة برج خليفة تعادل عدد المصابيح التي تتضمنها واجهته، ليصبح البرج الذي يعد أحد أشهر معالم الأفق العمراني في الإمارات والعالم، منارة أمل عالمية، تجسد جهود التضامن الإنساني والعمل المشترك بين سكان المعمورة للتغلب على هذا التحدي الصحي الاستثنائي الذي طال كل دول العالم.

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