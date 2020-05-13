23.7 ألف معاملة أنجزتها «آمر» منذ تخفيف قيود التنقل في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد المعاملات التي أنجزتها مراكز آمر النموذجية التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خلال الفترة من 27 مارس وحتى 7 مايو بعد إعادة فتح المراكز بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في الإمارة، 23 ألفاً و750 معاملة، وتنوعت المعاملات ما بين تجديد الإقامة وإلغاء إقامة وإقامة جديدة.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «إن إعلان «إقامة دبي» عن إعادة فتح كافة مراكز آمر النموذجية المنتشرة في الإمارة والبالغ عددها 68 مركزاً، جاء بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في الإمارة، دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة مع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد».

جولات

ومن جانبه أوضح الرائد سالم بن علي، مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين: «أن «إقامة دبي» عكفت على القيام بجولات تفتيشية دورية لمتابعة التزام مراكز آمر النموذجية بالتدابير الاحترازية، حيث بلغت الجولات التفتيشية خلال فترة تخفيف القيود 136 جولة، مؤكداً التزام الإدارة بالمسؤولية المشتركة التي تضمن سلامة وصحة المجتمع واستمرارية منظومة العمل في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتغلب على التحديات خلال هذه الفترة».

تدابير

وبدوره دعا الرائد مروان بالحصا، رئيس قسم مراكز آمر، الموظفين والمتعاملين مرتادي مراكز آمر بالالتزام بالتدابير الاحترازية التي تسهم في منع تفشي وباء «كورونا» المستجد، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبين أنه يتم داخل المركز فحص درجة حرارة كل موظف ومتعامل، والالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

ونوّه إلى أن نسبة الطاقة الاستيعابية لمراكز آمر النموذجية لا تزيد على 30%، بحيث لا تتجاوز نسبة الموظفين في المركز 30% وكذلك بالنسبة للمتعاملين، وذلك التزاماً بتطبيق وتنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مراكز آمر تقدم كافة الخدمات للمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للإدارة gdrfad.gove.ae أو عبر التطبيق الذكي «آمر» المتوفر على الهواتف الذكية.

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