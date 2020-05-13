45 % ارتفاعاً في حجم توصيل عمليات الميل الأخير لبريد الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بريد الإمارات عن تسجيل نمو في أحجام توصيل عمليات الميل الأخير من بداية عام 2020 بمقدار 45% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

حيث قام بريد الإمارات بتوصيل ما يقارب من مليوني شحنة للمتعاملين والقطاعات الحكومية والمصرفية وكذلك التجارة الإلكترونية محلياً من جميع أنحاء العالم، وذلك منذ 1 يناير 2020. وتصدر قطاع التجارة الإلكترونية أكثر القطاعات المساهمة في إحداث هذه القفزة في عمليات توصيل الميل الأخير، بمعدل واحدة من كل 3 شحنات حتى الآن.

وتماشياً مع النمو العالمي للتجارة الإلكترونية على مدى السنوات القليلة الماضية، عزز بريد الإمارات قدراته لعمليات توصيل الميل الأخير لدعم هذا القطاع بشكل أفضل، حيث نفّذ سلسلة من حلول الخدمات المبتكرة لدعم الشركات الرئيسة في هذا القطاع، مثل أمازون ولاند مارك وMumzworld.

وقال عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: «قمنا العام الماضي بتحديد عمليات توصيل الميل الأخير لاعتباره أحد أهم مجالات النمو الرئيسة لبريد الإمارات، وبالتالي حرصنا على تعزيز وتطوير أعمال شبكتنا لضمان سهولة الوصول إلى المتعاملين وتوفير الموارد اللازمة لتلبية متطلبات سوق الأعمال كالتجارة الإلكترونية وكذلك الهيئات الحكومية والتجارية».

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