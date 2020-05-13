إجراءات الخبرة القضائية في أبوظبي عبر الاتصال المرئي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان )

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن استمرارية إجراءات الخبرة القضائية عن بُعد في ظل التدابير والإجراءات الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، حيث عقد الخبراء المسجلون لدى دائرة القضاء في أبوظبي 458 جلسة خبرة عبر الاتصال المرئي والمسموع في مختلف التخصصات الهندسية والمالية والحسابية والإدارية وغيرها، كما نفذت الدائرة ورشتي عمل لنقل المعرفة بين الخبراء.

وأوضح خميس القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء: «أن إجراءات عمل الخبرة القضائية عن بعد تتم عبر النظام الإلكتروني لإدارة القضايا، حيث يتم ندب الخبراء، وإيداع أمانة الخبرة، كما يتيح النظام للخبير الاطلاع على ملف الدعوى، وتقديم الطلبات للمحكمة المختصة، إضافة إلى إيداع تقرير الخبرة. بما يحقق سهولة الوصول إلى العدالة مع المحافظة على سلامة الخبراء والمتقاضين».

وأكد القبيسي؛ أن جلسات الخبرة عن بعد؛ اعتمدت عدداً من المعايير القانونية التي حددتها إدارة التفتيش القضائي بأبوظبي بناءً على قانون الإثبات وقانون الإجراءات المدنية، بما يضمن جودة تقارير الخبرة التي تعد من أدوات القضاء للمحافظة على الحقوق وتحقيق للعدالة. مؤكداً أن هذه المعايير تراعي مبدأ التباعد الاجتماعي وتعزز قدرة الخبراء على أداء عملهم باستخدام التقنيات الحديثة.

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