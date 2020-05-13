129 مهمة للإنقاذ البحري بدبي في 3 أشهر

المصدر: (دبي - البيان )

كشف العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة في شرطة دبي، أن دوريات الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ نفذت 129 مهمة بحرية وتعاملت مع 26 حادثاً بحرياً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد العقيد المدحاني الجهوزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وجهوزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، وعلى مدار 24 ساعة تماشياً مع توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وتفصيلاً، أوضح المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري أن المهام التي نفذتها دوريات الإنقاذ البحري توزعت بين 62 مهمة خلال شهر يناير، و36 خلال فبراير، و31 خلال شهر مارس الماضي، فيما توزعت الحوادث البحرية التي تم التعامل معها بحرفية عالية على 11 حادثاً في شهر يناير، و9 في فبراير، و6 في شهر مارس.

وبين المقدم النقبي أن الحوادث تنوعت بين حوادث اصطدام بالصخور، وجنوح لنش «سفينة خشبية»، واحتراق يختين، وسقوط أشخاص في البحر إلى جانب حادثة سقوط سيارة ليلاً في خور دبي، مؤكداً أن هذه الحوادث وقعت قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا وإغلاق الشواطئ وجميع الأنشطة البحرية.

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