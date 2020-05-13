إشادة بجهود الممرضين

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

ثمّن اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، الجهود الكبيرة والعظيمة التي يقدمها الممرضات والممرضون الذين باتوا اليوم يمثلون خط الدفاع الأول في التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمحتاجيها.

وأشار إلى أن مناسبة اليوم العالمي للتمريض في هذا العام بالتزامن مع الآثار الصحية الخطيرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، جاء ليثبت مجدداً التضحيات الجسيمة التي يقوم بها العاملون في هذا القطاع، مؤكداً أنهم الجنود المجهولون الذين يقفون في الخطوط الأمامية لتقديم واجبهم المهني والإنساني.

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