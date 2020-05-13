«نقل أبوظبي» يدعم الكوادر الصحية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي بالتعاون مع شركة (ekar) التي توفر خدمة التأجير الذكي للمركبات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (SEHA) مبادرة جديدة تتمثل في تأجير المركبات مجاناً لمدة شهر للعاملين في منشآت الرعاية الصحية بالإمارة.

يأتي ذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية للقضاء على الفيروس، وبهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المركز أن المبادرة تمثل نموذجاً رائعاً يحتذى به في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للتصدي لأزمة «كورونا» وتقديم كل الدعم اللازم للعاملين في المنشآت الصحية الذين يبذلون كل جهد ممكن لمنع انتشار الوباء والقضاء عليه تماماً.

إن هذه المبادرة المشتركة مع شركة (ekar) و«صحة» تأتي كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها مركز النقل المتكامل لدعم وتسهيل حركة تنقلات موظفي الرعاية الصحية في ظل الظروف الراهنة، حيث قام المركز في الآونة الأخيرة بإطلاق خدمة «حافلة عند الطلب» مجاناً للموظفين العاملين في القطاع الصحي بأبوظبي، عبر التطبيق الذكي

«Abu Dhabi Healthcare Link».

وأوضح فيلهلم هيدبرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيكار: «نريد تقديم كل الدعم لأولئك الذين يحتاجون إلى التنقل بسهولة في مركبات خاصة للوصول إلى العمل».

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