الإمارات ترسل إمدادات طبية إلى بيلاروسيا لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بيلاروسيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال أحمد محمد منقوش الطنيجي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيلاروسيا.. " إن دولة الإمارات وقفت بحزم إلى جانب جميع الدول التي تعمل على احتواء وباء كوفيد-19 وبعثت رسالة إلى العالم، أظهرت فيها أن التضامن يجب أن يتجاوز الأقوال وأن يصبح عملا ملموسا".

وأضاف " نجحت دولة الإمارات في دعم أكثر من نصف مليون من العاملين في المجال الطبي في عشرات الدول حول العالم، مما يدل على التزامنا بمكافحة هذا الفيروس معا".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 523 طنا من المساعدات لأكثر من 45 دولة، استفاد منها أكثر 523 ألفا من العاملين في المجال الطبي.



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