بالدموع والفرحة.. الإمارات تجمع شمل أم سورية بطفلتها "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية فيديو يظهر فيه جمع شمل أم سورية بطفلتها.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "استكمالاً لمسيرة القائد الراحل المؤسس، وفي يوم زايد للعمل الإنساني، دولة الإمارات تُلبي النداء وتعيد لم شمل أم سورية وابنتها بعد فراق دام شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقالت الأم: "ستون يوماً فارقت طفلتي التي لم تتجاوز الخمسة أعوام من عمرها، كنا نعاني معاً.. كل الشكر.. كل الاحترام.. كل المحبة لدولة الإمارات.. لشيوخها وشعبها الطيب.. لقد حققتم حلم حياتي بجمع شملي مع طفلتي.. أشعر أنني في بلدي الثاني".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز