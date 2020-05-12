وفاة طالب ثانوي في دبي بسبب كرة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد مصدر أمني في شرطة دبي وفاة طالب عربي الجنسية كان يقيم مع أسرته في إحدى البنايات بمنطقة ورسان، بعدما سقط من شرفة المنزل الكائن في الطابق الرابع أثناء لعبه بالكرة مع أخيه.

وتفصيلاً، أفاد مصدر أمني في شرطة دبي أن بلاغاً ورد إلى العمليات أمس يفيد بوفاة طالب في الصف الثاني الثانوي، متأثراً بسقوطه من شرفة المنزل، بعد أن كان يلعب بالكرة مع أخيه في شرفة الشقة.

ولفت المصدر إلى أن أخاه ألقى له الكرة التي خرجت من الشرفة، وأثناء بحثه عنها انزلق إلى الأسفل وتوفي في الحال.

وأشار المصدر إلى أن فرق التحريات والأدلة الجنائية انتقلت إلى موقع الحادث، وتبين أنه لا توجد أي شبهة جنائية، وأن الطالب سقط بالخطأ من الشرفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقدمت شرطة دبي العزاء للأسرة.

ودعا المصدر الوالدين إلى مزيد من الحرص على الأبناء ومتابعتهم.

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