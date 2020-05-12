حمد الشرقي يوجه رسالة باسمه لطواقم التمريض في الفجيرة

المصدر: وام

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رسالة موقعة باسم سموه للممرضين في إمارة الفجيرة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يتزامن مع يوم التمريض العالمي، شكر فيه الطاقم الطبي وطاقم الممرضين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها كخط دفاع أول ضد الجائحة العالمية "وباء كيوفيد 19"، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلونها، ومشدداً على الخير الذي يقومون به وهم يقفون في مواجهة هذا المرض الذي يسود العالم الآن.

وقال سموه في الرسالة التي تلقاها طاقم الممرضين هذا اليوم: "إن العالم سيشهد أياماً أفضل إن شاء الله، بفضل دعمكم واستمراركم في عملكم الخلاق والإنساني، وإن الجهود التي تبذلونها موضع ترحاب ومحبة من الإمارات قيادة وشعباً".

معرباً سموه عن تقديره الكبير لهذا العطاء اللامحدود، والذي يمثل استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتكريساً لثقافة عمل الخير التي أصبحت ثقافة مجتمع وخارطة طريق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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