الموارد البشرية تؤكد ضرورة التزام المنشآت بسداد الأجور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها عبر نظام حماية الأجور، وتوثيق الإجازات المبكرة التي يتم منحها للعامل أو أي تعديل يطرأ على أجره بشكل مؤقت أو دائم بعد الاتفاق معه، من خلال نموذج الملحق الإضافي المؤقت المتوفر على التطبيق الذكي للوزارة والموقع الإلكتروني.

نؤكد على ضرورة التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها عبر نظام حماية الأجور، وتوثيق الإجازات المبكرة التي يتم منحها للعامل أو أي تعديل يطرأ على أجره بشكل مؤقت أو دائم بعد الاتفاق معه، من خلال نموذج الملحق الإضافي المؤقت المتوفر على التطبيق الذكي للوزارة والموقع الإلكتروني. pic.twitter.com/50Glf8i99V — MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) May 12, 2020

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