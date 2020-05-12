اجتماع الحكومة يستشرف مستقبل الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي بعد كورونا

المصدر: وام

بحث المشاركون في أعمال اليوم الثاني لـ"اجتماع حكومة دولة الإمارات - الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19"، مستقبل قطاعات الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي، واستعرضوا منظومة التحديات والفرص المتاحة في الفترة المقبلة، في جلسات تفاعلية ناقشت أهم التوجهات الحكومية.

ويجسد اجتماع حكومة دولة الإمارات توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بعقد سلسلة اجتماعات حكومية لتطوير الاستراتيجيات ووضع الرؤى وتحديد الفرص على المديين القصير والطويل، وآليات عمل جديدة ترسم مسار حكومة دولة الإمارات بعد انحسار الوباء.

وناقش المشاركون في الاجتماع انعكاسات فيروس كورونا على القطاع الصحي وجاهزيته في تقديم حلول واستراتيجيات لعبور المرحلة الحالية، وبحثوا أوجه النمو الاقتصادي المستقبلي ودور التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع إطار عام للاستراتيجية الاقتصادية، فيما تطرق الاجتماع في قطاع الأمن الغذائي إلى نهج دولة الإمارات الاستباقي بإطلاق الاستراتيجيات طويلة الأمد والاعتماد على التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز التعاون مع الحكومات والشركات.

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