الإنقاذ البحري بدبي ينفذ 129 مهمة ويتعامل مع 62 حادثاً في الربع الأول من 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة في شرطة دبي، إن دوريات الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانيء نفذت 129 مهمة بحرية وتعاملت مع 26 حادثاً بحرياً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد العقيد المدحاني على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وعلى جاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، وعلى مدار 24 ساعة تماشياً توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وتفصيلاً، أوضح المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري أن المهام التي نفذتها دوريات الانقاذ البحري توزعت بين 62 مهمة خلال شهر يناير، و36 خلال فبراير، و31 خلال شهر مارس الماضي، فيما توزعت الحوادث البحرية التي تم التعامل معها بحرفية عالية على 11 حادثاً في شهر يناير ، و 9 في فبراير ، و 6 في شهر مارس.

وبين المقدم النقبي أن الحوادث تنوعت بين حوادث اصطدام بالصخور، وجنوح لنش ( سفينة خشبية ) ، واحتراق يختين، وسقوط أشخاص في البحر إلى جانب حادثة سقوط سيارة ليلاً في خور دبي، مؤكداً أن هذه الحوادث وقعت قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل مكافحة فايروس كورونا وإغلاق الشواطئ وجميع الأنشطة البحرية.

وبين النقبي أن هناك 9 نقاط تمركز للإنقاذ البحري للتعامل مع الحالات الطارئة في دبي تضم غواصين منقذين، إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات هوائية مع طواقمها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور في حال طلب المساعدة أو وقوع أي حالة طارئة.

ولفت إلى أن هناك 3 دوريات في منطقة حتا للتعامل مع الحالات الطارئة، ودوريتين بحريتين في منطقة الحمرية، و3 في منطقة مرفأ ديرة، واثنتين في خور دبي، ودورية واحدة في منطقة الجسر العائم، ودوريتين في منطقة الجميرا الأولى، و3 دوريات في الجميرا الثانية، ودوريتين في منطقة الجميرا الثالثة، ودورية واحدة في منطقة عين دبي ، مشيراً إلى أن جميع الدوريات جاهزة للتعامل مع أية حالة طارئة بكوادر مؤهلة.

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