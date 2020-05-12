عبدالله بن زايد: «الإمارات تتطوع» ملحمة وطنية عنوانها التكاتف

المصدر: أبوظبي - وام

استقطبت الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» 16502 متطوع ميداني وافتراضي من 126 جنسية، وذلك في إطار دعمها للجهود المبذولة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات.. أن الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» التي تعد أولى مبادرات اللجنة قدمت ملحمة وطنية عنوانها العطاء والتكاتف من أجل الجميع، مشيداً بالإنجازات التطوعية غير المسبوقة التي جسدتها الحملة بالتطوع الميداني دعماً للجهود الوطنية في التصدي لتداعيات وتحديات أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، أو التطوع الافتراضي الذي يعد سابقة تنموية ومجتمعية تؤكد به دولة الإمارات عطاء الإنسان للإنسان وفي أي زمان ومكان.

وأضاف سموه، إن التطوع الذي أنجزته الحملة وحجم المشاركة الذي حققته خلال الظروف الراهنة جسد القيم الإنسانية والأسس المجتمعية المتجذرة في الدولة منذ قيام الاتحاد، مشيراً إلى أن أرقام الحملة الوطنية للتطوع في غضون شهر على انطلاقتها تعكس مزيداً من النجاح والتفاؤل بالواقع والمستقبل، لاسيما في ظل مشاركة 126 جنسية دعماً لحملة «الإمارات تتطوع»، إذ بلغ إجمالي المتطوعين الملتحقين بالحملة حتى اليوم 16.502 متطوعاً ميدانياً وافتراضياً.

من جانبه، قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات.. إن الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» تأتي في وقت استثنائي وظروف غير عادية بما يعزز ملامح التلاحم المجتمعي، وتحقيق التكاتف والتعاون بين جميع أفراد وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات لتجاوز تحديات الظروف الراهنة.

وكشفت أرقام الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» عن إقبال متزايد للتطوع عبر المنصة الوطنية «متطوعين.إمارات» «volunteers.ae»، التي تعد مظلة التطوع على المستوى الاتحادي بعد تخطي المتطوعين حاجز الــ 16 ألف شخص منهم 11657 متطوعاً من المقيمين على أرض دولة الإمارات و4845 متطوعاً مواطناً، ومن ضمن هؤلاء فقد سجلت الحملة مشاركة فاعلة لـ 9828 متطوعاً ميدانياً و 5306 متطوعين متخصصين يساندون الجهود الميدانية في مواقع الحجر الصحي ومراكز الفحص وسواها من المجالات التطوعية في الميدان، إضافة إلى حضورهم المؤثر دعماً لعشرات الفرص التطوعية الافتراضية «عن بُعد»، ومن ضمنها التطوع في الخط الساخن «نحن أهلكم» للاطمئنان على كبار المواطنين بالتواصل الهاتفي معهم والاستماع إلى متطلباتهم، وتلبية احتياجاتهم وفي «خط الدعم النفسي» لتقديم الاستشارات والدعم اللازم لمختلف فئات المجتمع.

وبلغ عدد مشاهدي البث المباشر «من البيت» ضمن «الجلسات الافتراضية» في الحملة 1700 شخص تابعوا 41 جلسة مباشرة في مختلف المجالات التنموية، ويجري الإعداد للمزيد من الجلسات الافتراضية التي سيتم بثها عبر منصة التطوع خلال الأيام المقبلة.

وكانت فعاليات الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، والتي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات انطلقت أوائل أبريل الماضي في إطار رؤيتها لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز التكامل والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار «كوفيد 19».

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