«الجليلة للأطفال» يختتم برنامج مبادرة «بلو كافيه»

المصدر: (دبي - وام )

اختتم مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي برنامج المحاضرات الافتراضية ضمن مبادرة «بلو كافيه» المقدمة لأسر أطفال اضطراب طيف التوحد والتي نظمها بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد خلال شهر أبريل الماضي.

وتم خلال المحاضرات التي شارك فيها أكثر من 500 شخص من أسر أطفال التوحد وأدارها فريق متخصص يضم عدداً من الأطباء والاستشاريين من مختلف التخصصات من مركز التميّز للصحة النفسية للأطفال واليافعين مناقشة التحديات التي تواجه العائلات مع أطفالهم في ظل بقاء الأطفال في المنزل فترات طويلة وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وتعد «بلو كافيه» إحدى المبادرات العديدة التي ينظمها مركز التميّز للصحة النفسية في مستشفى «الجليلة» للأطفال بهدف نشر الوعي وتدريب العائلات على التعامل الصحيح مع أطفال التوحد.

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