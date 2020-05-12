مؤتمر الإمارات للعلاج الطبيعي عن بُعد يونيو المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، تنطلق فعاليات مؤتمر الإمارات السابع للعلاج الطبيعي خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2020.

ونظراً للظروف الراهنة التي نتجت عن جائحة «كورونا» وتماشياً مع افضل الممارسات التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك منظمة الصحة العالمية، فقد قررت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن تنطلق أعمال المؤتمر كحدث افتراضي عن بعد.

وصرحت الدكتورة أمل الشملان رئيسة شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية، ورئيسة المؤتمر: لقد قررنا المضي قدما في تنظيم مؤتمر الإمارات السابع للعلاج الطبيعي، وانطلاقه عن بعد كحدث افتراضي وذلك باستخدام أحدث التقنيات، وسيستمر معرض ومؤتمر الإمارات السابع للعلاج الطبيعي في تقديم كل جديد في العلاج الطبيعي من خلال نخبة من المتخصصين في العالم.

وأكد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دعم الجائزة لهذا الحدث، خاصة في مثل هذه الأوقات الطارئة.

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