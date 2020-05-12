إماراتي متقاعد من القوات المسلحة يسهم براتبه في «معاً نحن بخير»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً- عن توالي المساهمات المالية من أبناء المجتمع الإماراتي لبرنامج «معاً نحن بخير»، حيث أسهم إماراتي متقاعد من القوات المسلحة براتبه الشهري لدعم المتضررين في ظل الظروف الراهنة، في بادرة تجسد المسؤولية المجتمعية وروح التكاتف والتعاضد.

وأسهم علي حسين الأحبابي بكامل راتبه الشهري لصالح البرنامج حتى نهاية الأزمة الصحية والاقتصادية الاستثنائية، وستوظف الهيئة الأموال الواردة إليها لدعم السكان المتضررين في إمارة أبوظبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والصحية الحالية.

وقال علي حسين الأحبابي: «جسد برنامج «معاً نحن بخير» رؤية دولتنا الغالية الحريصة على سعادة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة».

وأضاف: «أشعر بالسعادة لمساهمتي في هذا البرنامج الذي أتاح الفرصة لأبناء المجتمع لرد جزء من جميل هذا الوطن المعطاء، وأود أن أوجه دعوة لكل القادرين ليسارعوا بتقديم مساهماتهم القيّمة سواءً أكانت مالية أو عينية، معاً نستطيع التصدي لكافة الصعوبات والتحديات التي يفرضها علينا الواقع الحالي».

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000درهم.

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