هزاع بن زايد: الإمارات مع الإنسانية في محنتها

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقوف الإمارات قيادة وشعباً، مع الإنسانية في محنتها، معبّراً عن فخره بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات لتعزيز قيم العمل الإنساني.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في يوم زايد للعمل الإنساني تقف الإمارات، قيادة وشعباً، مع الإنسانية في محنتها، وتمد يد العون لكل شقيق وصديق، فهذا ما علمنا إياه الأب المؤسس، وإحياء ذكره وذكراه يتجدد مع كل بادرة خير وعطاء، وخلال أزمة كورونا نفتخر بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات لتعزيز قيم العمل الإنساني».

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