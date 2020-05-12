كليثم المطروشي: الفحص المنزلي لأصحاب الهمم يعزز الوقاية

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

وجهت كليثم عبيد المطروشي مؤسس رابطة النساء ذوات الهمم، عضوات الرابطة بأهمية إجراء عملية المسح لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للتأكد من صحتهن وسلامتهن، لا سيما وأن خدمات الفحص تتم بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

وفي حال صعوبة بعض الفئات من النساء ذوات الهمم من الوصول لمراكز المسح من المركبة فإنه تم إطلاق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، ويعد هذا البرنامج مساندا وداعما ومكملا لجهود مراكز المسح من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة في إطار تأكيد الاهتمام الخاص بفئة أصحاب الهمم وتسهيلا عليهم لإجراء الفحص.

وقالت كليثم المطروشي في حديثها لـ «البيان»: «إن إطلاق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، يأتي بلا شك استكمالا لجهود دولة الإمارات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع، لا سيما وأن تنفيذ البرنامج يتم بواسطة فرق مختصة من الجهات المعنية، وفق التوجيهات وبأفضل المعايير العالمية المعتمدة، واتفاقات منظمة الصحة العالمية، وبالطرق المثلى.

إلى جانب تقديم المشورة الصحية والوقائية». كما أشادت عضوات رابطة النساء ذوات الهمم بأن البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم والذي يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة من شأنه أن يضمن حقوقهن وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهن وإمكاناتهن .

ونوهت كليثم المطروشي في نهاية حديثها بأن رابطة النساء ذوات الهمم تنطلق من رؤية مفادها أن النساء ذوات الهمم، متمكنات من أداء أدوارهن المنشودة باستقلالية.

وأما الرسالة فتتمثل في ضمان حصول النساء ذوات الهمم على حقوقهن في التعليم والصحة والعمل والحياة وتوفير الفرص والخدمات، وتوجيه الموارد ليكن متمكنات في المجتمع. وتسعى الرابطة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالتعاون الحثيث مع العضوات، إلى جانب الحرص التام على تنفيذ الخطة السنوية للرابطة.

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