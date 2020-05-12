«الاتحادية للرقابة النووية».. دور رائد في بناء قدرات الكوادر الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

تواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أداء دورها الرائد في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتعمل في هذا الصدد على تقديم العديد من مبادرات التدريب والتطوير التي تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لأداء أدوار مختلفة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام تم إجراء نحو 1807 فعاليات تدريب داخلي وخارجية لما يزيد على 80% من موظفيها خلال العام الماضي وشمل التدريب الفني وغير الفني وقد تم استخدام مجموعة متنوعة من منهجيات التدريب مثل التدريب في الفصول الدراسية والدراسية الذاتية والعمل المختبري والمحاكاة.

ويوفر برنامج التدريب الداخلي في الهيئة للمتدربين الإماراتيين منصة لاكتشاف بيئة العمل باعتبارهم موظفين في الهيئة مستقبلاً، وفي العام الماضي استكمل 11 طالباً تدريباً داخلياً بنجاح في قسمي الشؤون الإدارية والعمليات، وأتاحت عملية التناوب الوظيفي المكثفة للمتدربين على مدى 6 أسابيع الوقوف على تفاصيل المسؤوليات الرئيسة لوظائف القسم المعني واختصاصاته.

كما حرصت الهيئة على تصميم برنامج تدريب الخريجين الجدد لتزويد المهندسين المواطنين حديثي التخرج المعرفة الأساسية اللازمة للوقوف على المفاهيم الفنية المعمول بها في الهندسة النووية والوقاية الإشعاعية والرقابية.

وفي عام 2019 وهو العام الثالث للبرنامج استكمل 17 مهندساً حديثي التخرج البرنامج التدريبي وتم تعيينهم بشكل دائم.

كما توفر الهيئة برنامج إعداد القادة والمديرين حيث يرسي هذا البرنامج منبراً للموظفين يكتسبون خلاله مهارات قيادية أفضل ليساهموا بصورة فاعلة داخل الهيئة وفي الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافها.

الكفاءات القيادية

وصممت الهيئة العام الماضي أيضاً برنامج الكفاءات القيادية ليكون بمقام خط أساسي لجميع برامج القيادة المستقبلية كما احتفت باستكمال اثنين من موظفيها برنامج قادة المستقبل بنجاح.

وتقدم الهيئة برنامج المنح الدراسية للموظفين الإماراتيين لاستكمال التعليم الجامعي في الجامعات الرائدة. كما تم إطلاق برنامج للخريجين القانونيين الجدد وتم تصميم هذا البرنامج الفريد من نوعه في الدولة لتزويد خريجي كليات القانون الجدد المعارف الأساسية اللازمة لفهم المبادئ الخاصة بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالهيئة والبرنامج النووي السلمي للدولة إضافة إلى مبادئ أخرى تتعلق بالقانون النووي.

وضمن برنامج تأهيل المفتشين سجلت الهيئة العام الماضي 83 مفتشاً مؤهلاً لإجراء عمليات تفتيش في المنشآت النووية والصناعية في الدولة ومن ضمنهم 49 مفتشاً إماراتياً.

وحرصت الهيئة على تعزيز تعاونها الدولي ضمن البرنامج التدريبي مع المعهد الدولي الفرنسي للوقاية الإشعاعية والأمان النووي وفق اتفاق إطاري في مجال البحث والتطوير ومع المعهد الوطني الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا النووية في مجال التعليم والتدريب. وأثمر تعاون الهيئة العام الماضي مع المعهد الوطني الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا النووية تدريب 10 من موظفي الهيئة في مجال أساسيات الطاقة النووية.

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