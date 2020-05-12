«آيرينا» وبعثة الدولة تستضيفان «محادثات الطاقة المتجددة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وبعثة الإمارات لدى الوكالة، عزمهما استضافة المندوبين في الجلسة الفصلية الأولى للمحادثات حول الطاقة المتجددة، وذلك عبر ندوة افتراضية تقام يوم 13 مايو الجاري.

ومن المقرر استضافة «محادثات الطاقة المتجددة» كل 3 أشهر على مدار العام، وستجمع أولى تلك الجلسات المندوبين الدائمين لـ «آيرينا» والمجتمع الدبلوماسي على نطاق أوسع من أجل مناقشة تحديات القطاع من خلال جلسات تفاعلية على مدار العام مدة كل منها 90 دقيقة تديرها الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وقد كان مقرراً حضور المندوبين الدائمين لدى «آيرينا» إلى أبوظبي، إلا أن الجلسة الأولى ستقام افتراضياً تماشياً مع نصائح هيئات الرعاية الصحية العالمية للشركات والأفراد بالتزام المنازل للتخفيف من انتشار جائحة فيروس «كورونا»، والتي لا تزال تؤثر على التنقل البشري.

ويُتوقع أن يشارك أكثر من 100 شخص في الندوة الافتراضية، التي سيشرف عليها فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام «آيرينا».

وستبحث أولى جلسات المحادثات حول الطاقة المتجددة في نتائج تقرير «آيرينا» الآفاق العالمية للطاقة المتجددة: تحول نظام الطاقة 2050 الذي نُشر في أبريل من العام الجاري.

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