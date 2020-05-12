«أمازون» تعرّف بـ «حملة 10 ملايين وجبة» عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أمازون»، انضمامها لسلسلة داعمي «حملة 10 ملايين وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى الدولة، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والمتضررين من تداعيات وباء كوفيد 19 العالمي، وباشرت بالتعريف بها عبر موقعها الإلكتروني Amazon.ae، ‏حيث أطلقت حملة توعية على موقعها، لتوجيه عملائها للتبرع مباشرة على موقع «حملة 10 ملايين وجبة».

كما قدمت «أمازون» 10 آلاف وجبة للحملة، من خلال مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، التي تنير مصباحاً على واجهة برج خليفة، مقابل كل تبرع لها لتوفير وجبة، ضمن حملة «10 ملايين وجبة»، وذلك حتى الوصول إلى جمع 1.2 مليون مساهمة، تساوي عدد مصابيح الإنارة الموجودة على البرج الأعلى في العالم، لتشكل معاً رسالة تضامن إنساني، مع المتأثرين بالأزمة الصحية العالمية، ومنارة الأمل الأكبر في العالم. وبذلك تضيء «أمازون» 10 آلاف مصباح على واجهة برج خليفة، أعلى صرح عمراني بناه الإنسان على كوكب الأرض.

وتعليقاً على ذلك، قال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تؤكد شركة أمازون، مواصلة دعمها للمجتمع، وتلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل انتشار جائحة كوفيد 19. وبالإضافة إلى ذلك، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، نعلن دعمنا لحملة 10 ملايين وجبة، فهذه المبادرات والأعمال الخيرية، مهمة جداً لتعزيز التضامن الاجتماعي للتصدي للوباء».

وتستهدف المبادرة، تحفيز أكبر عدد من المتبرعين والخيرين والشركات والمؤسسات، لمساندة حملة 10 ملايين وجبة، والمستفيدين منها من المحتاجين والفئات الأشد تأثراً بتداعيات الجائحة العالمية لوباء «كورونا» المستجد.

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