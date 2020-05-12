«إقامة دبي» تطلق معرض السعادة الإلكتروني

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي معرض السعادة الرمضاني الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى برامج الخصومات، والذي يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس «كورونا».

وشهد إطلاق المعرض اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إنه وفي إطار تعزيز استمرارية إسعاد موظفي إقامة دبي وحاملي بطاقة السعادة، والبالغ عددهم أكثر من 47 ألف موظف ومستفيد، حرصنا على تنفيذ فكرة ذكية، تواكب التحدي الذي يواجهه العالم».

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