%83 من سكان أبوظبي ازداد تواصلهم مع عائلاتهم في ظل «كورونا»

المصدر: cأبوظبي - منى خليفة

أظهرت النتائج الأولية لاستبانة الحياة في ظل «كورونا»، والتي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 45 ألفاً من المواطنين والمقيمين في أبوظبي أن 83% أصبحوا أكثر تواصلاً مع عائلاتهم.

وتفصيلاً، أشارت نتائج الاستبانة الفرعية إلى أن كبار المواطنين والمقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة، حريصون على الاهتمام بصحتهم والحصول على المعلومات الصحيحة لمعرفة خطورة المرض، وتشير الإجابات إلى إدراك المجتمع الإجراءات والخطوات المتبعة في حال الشك بإصابة المرض، ويدل ذلك على النتائج الإيجابية من الحملات الإعلامية التوعوية من قبل الجهات المختصة.

وأشارت نتائج الاستبانة إلى أن 49% من المشاركين يعملون بدوام كامل عن بعد، في حين يعمل 18% بدوام كامل من المكتب، بينما يعمل 16% بدوام كامل من المكتب في جدول المناوبة، ويعمل 15% بدوام جزئي من المكتب.

وتناولت الاستبانة الجوانب النفسية للمجتمع خلال هذه الأزمة لقياس حجم التحديات، عبر طرح سؤال: هل تشعر بالقلق حيال انتشار وباء وفيروس كورونا؟ ومن الطبيعي قلق بعض فئات المجتمع حيال الوضع الراهن، وأظهرت النسب ارتفاع الشعور بالقلق عن الإناث مقارنة بالذكور، وهذا متوقع حيث تشير الأدلة العلمية والأبحاث السابقة إلى ازدياد نسبة المؤشرات النفسية، عند الإناث مقارنة بالذكور، وهذا لطبيعتهم العاطفية، كما تشير النتائج إلى انخفاض هذه المؤشرات عند الشباب مقارنة بكبار السن وهذا مؤشر جيد، وقد يرجع إلى خوف الكبار من المرض، إما لخطورته عليهم، أو لخوفهم على أسرهم أكثر من الشباب. وبينت نتائج الاستبانة أنه في جانب التواصل، أكد المشاركون أنهم أصبحوا أكثر تواصلاً مع عائلاتهم بنسبة %83.31.

استبانة

أطلقت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي في مطلع أبريل 2020، استبانة الحياة في ظل فيروس كورونا المستجد، التي تقيس وتحلل العواقب المترتبة على انتشار الفيروس في الإمارة، للتعرف إلى أنماط حياة المجتمع خلال هذه الفترة، ورفعها إلى صناع القرار لصوغ حلول استراتيجية ومبادرات تسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجه المواطنين أو المقيمين في الإمارة جراء هذه الجائحة، وتسعى الدائرة عبر هذه الاستبانة إلى استشراف المستقبل لضمان استدامة توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

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